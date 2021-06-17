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Polis, HDP İzmir İl Örgütü önündeki bekleyişini sürdürüyor

İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından polis binanın bulunduğu alanda bekleyişini sürdürüyor.

Asayiş 17.06.2021, 14:07
Polis, HDP İzmir İl Örgütü önündeki bekleyişini sürdürüyor

İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından polis binanın bulunduğu alanda bekleyişini sürdürüyor.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

1 kişi öldü, şahıs yakalandı

Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz’ı (40) öldürdüğü belirlendi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” denildi.

Polis yoğun güvenlik önlemleri aldı

Öte yandan, öldürülen sağlık çalışanı Poyraz’ın cenazesi binadan çıkarıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini sürdürüyor. O.G. isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.
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