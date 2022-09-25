Polis gözetimindeki 332’den fazla İsrailli fanatik yerleşimci Mescid-i Aksa’yı bastı

Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresi, 332’den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin İsrail polisi gözetiminde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini açıkladı.

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya İsrailli fanatik yerleşimciler tarafından baskın düzenlendi. Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 332’den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin Mescid-i Aksa’ya girdiği belirtildi. Fas Kapısı’ndan giriş yaparak içeride fotoğraf çektiren İsrailli fanatik

yerleşimciler, kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Yaşanan saldırı, aşırı sağcı örgütlerin geçen haftalarda Mescid-i Aksa’ya toplu baskınlar düzenleme çağrılarının ardından yaşandı.

Öte yandan, Filistinlilerin ise Mescid-i Aksa’ya girişine kısıtlamalar getirildiği ve kapılardaki güvenlik güçlerinin sayısının arttırıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, İsrail kuvvetlerinin gazeteci Manar Shweiki’e şiddet uyguladığını ve Mescid-i Aksa’yı terk etmeye zorladığını bildirdi.