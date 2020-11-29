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Polis ’eş değiştirme’ ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Afyonkarahisar polisi, sosyal medya üzerinden ’eş değiştirme’ ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı.

Asayiş 29.11.2020, 17:28
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Polis ’eş değiştirme’ ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı
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Afyonkarahisar polisi, sosyal medya üzerinden ’eş değiştirme’ ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, bir sosyal medya platformu üzerinden ’eş değiştirme’ ilanı verilmesi ve “Evli çiftiz, sadece evli çiftlerle tanışmak istiyoruz” paylaşımı yapılması üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, evli olan Fırat A. ve eşi Arzu A.’nın ortak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden çiftle müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Görüşmede Arzu A., 2 bin TL karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Daha sonra ekipler şahısların kaldığı Güvenevler Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fırat A. ve eşi Arzu A. gözaltına alındı.
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