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Polis ekiplerinin durdurduğu araçta değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 51 adet değerli taş ve 3 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Asayiş 04.07.2021, 11:05
Polis ekiplerinin durdurduğu araçta değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 51 adet değerli taş ve 3 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılara karşı yapılan çalışmalar kapsamında, Körfez ilçesinde seyir halinde olan bir araçta tarihi eser taşındığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 51 adet değerli taş olduğu değerlendirilen obje, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni para ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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