Polis ekiplerinden down sendromlu çocuklara anlamlı ziyaret

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle özel çocukları mutlu etmek, farkındalık oluşturmak ve devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını iletmek için harekete geçti. Ekipler, Üsküdar ilçesinde bulunan ve down sendromlu çocukların işlettiği Tebessüm Cafe’deki 11 özel çocuk ile buluştu. Ziyaret sırasında özel çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, onlara çeşitli hediyeler de verdi. Ardından polisler ve özel çocuklar, Zeytinburnu Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.