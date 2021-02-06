Polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bileğilere göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. R.K. ve E.K. isimli şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 26 fişek uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edinildiği düşünülen 250 lira para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak R.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.