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Polis ekipleri TEM’de taraftar nöbetinde

Kayserispor ve Sivasspor taraftarlarının TEM Otoyolu Sakarya ile Kocaeli geçişinde kavga etmesinin ardından Kocaeli polisi, TEM Otoyolu’nda nöbet tutuyor.

Asayiş 26.05.2022, 15:06
Polis ekipleri TEM’de taraftar nöbetinde

Kayserispor ve Sivasspor taraftarlarının TEM Otoyolu Sakarya ile Kocaeli geçişinde kavga etmesinin ardından Kocaeli polisi, TEM Otoyolu’nda nöbet tutuyor.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya ile Kocaeli geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Kayserispor-Sivasspor maçına giden taraftarlar dinlenme tesisinde karşılaştı. Tarafların kavgaya başlaması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgayı güçlükle ayıran ekipler, taraftarları aralıklarla tekrardan İstanbul’a doğru gönderdi.

Taraftarların kavgasının ardından çevik kuvvet ekipleri TEM Otoyolu İzmit geçişindeki tesislerinde herhangi bir olay yaşanmaması için nöbet tutuyor.

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