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Polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı, o anlar kameraya yansıdı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin peşine düştüğü ve uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişi, camiye saklanmak istedi. Polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakalarken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Asayiş 22.10.2021, 22:24
Polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı, o anlar kameraya yansıdı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin peşine düştüğü ve uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişi, camiye saklanmak istedi. Polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakalarken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Ataç Mescidi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, E.O. isimli bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek istedi Bu esnada E.O., polis ekiplerinden hızla kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Bir mescide kaçarak cemaatin arasına karışan şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan E.O. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

O anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen olay, mescitte bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin mescide koşarak girmesi, kendisini kovalayan polislere yakalanması ve cemaatin tüm olan biteni şaşkın bakışlarla izlediği anlar yer aldı.

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