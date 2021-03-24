banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Putin'e özel yasa!
Putin'e özel yasa!
Adı çok konuşuldu ama...
Adı çok konuşuldu ama...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?

Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde

Van’ın Edremit ilçesinde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bölgede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı.

Asayiş 24.03.2021, 13:44
2
Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde

Van’ın Edremit ilçesinde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bölgede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Şabaniye Mahallesi’nde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, definecilerin tünel kazıp kaçak kazı yaptığını tespit etmesiyle bölgede nöbet tutmaya başladı.

Bölgede uzman ekiplerce inceleme yapılacağı öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu