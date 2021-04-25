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Polis ’dur’ ihtarına uymadı, ceza yemekten kurtulamadı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sebebi ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında iftar sonrasında yapılan uygulamalarda polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü yakalandı. Yakalanan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Asayiş 25.04.2021, 21:25
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Polis ’dur’ ihtarına uymadı, ceza yemekten kurtulamadı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sebebi ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında iftar sonrasında yapılan uygulamalarda polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü yakalandı. Yakalanan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Korona virüs salgını sonrasında ülke genelinde uygulamaya sokulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında uygulamalarını sürdürüyor. Uygulamalar kapsamında kısıtlamayı ihlal edenler ve araç sürücülerinin de trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Bu kapsamda Hürriyet Bulvarı üzerinde iftar sonrasında yapılan uygulama çerçevesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan bir araç sürücüsü ara sokaklarda durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.31 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, toplamda 5 bin 879 lira para cezası kesildi.
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