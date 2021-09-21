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Polis drone kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit ediyor

Aksaray’da drone ile yapılan trafik denetiminde sürücülerin kural ihlalleri kilometrelerce uzaktan tespit ediliyor. Emniyet şeridi ve kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 4 aracın sürücüsüne toplamda 4 bin 331 lira ceza kesildi.

Asayiş 21.09.2021, 11:33
Polis drone kural ihlallerini kilometrelerce uzaktan tespit ediyor

Aksaray’da drone ile yapılan trafik denetiminde sürücülerin kural ihlalleri kilometrelerce uzaktan tespit ediliyor. Emniyet şeridi ve kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 4 aracın sürücüsüne toplamda 4 bin 331 lira ceza kesildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin trafik yoğunluğunun bulunduğu ışıklı kavşaklarda drone ile denetim gerçekleştirildi. Denetim boyunca kavşakta sabit bekleyen drone ile kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet şeridini usulsüz kullanan araçlar kilometrelerce uzaklıktan tespit edildi. Kavşaklarda ihlal yapan araç ve sürücüleri kavşaktan ilerledikten sonra Bölge Trafik ekiplerinin denetim noktasında durduruldu. Denetim boyunca kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 1, emniyet şeridini usulsüz kullandığı tespit edilen 3 araç noktada durduruldu. Drone yardımıyla görüntüleri kaydedilen araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı. Uygulama noktasında kırmızı ışık ihlali yapan 1 sürücüye 314 lira ceza kesilirken, emniyet şeridini ihlal eden 3 sürücüye bin 339 TL’den toplamda 4 bin 17 lira ceza kesildi. Uygulamada ihlali bulunan toplam 4 araç sürücüsüne 4 bin 331 lira ceza kesildi.

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