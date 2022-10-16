Polis denetiminden kaçarken kaza yapan araçtaki uyuşturucular yola saçıldı

Tekirdağ’da polis denetiminden kaçan araç kaza yaptı. İçerisi uyuşturucu deposu gibi olan araçtaki uyuşturucular ise yola saçıldı.

Çerkezköy ilçesinde rutin asayiş kontrolü yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği 59 ABP 002 plakalı araç, uyarıları dikkate almayarak denetimden kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası esnasında araçtaki şahıslar üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeleri camdan dışarıya attı. Bir süre ilerledikten sonra kaza yaparak duran aracın içerisinde özel bölmelere zulalanmış uyuşturucular bulundu. Uyuşturucuların bir kısmı ise yola saçıldı. Vatandaşların da polis ekiplerine yardımcı olduğu olayda yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polisin kovalamacası ise kameralara yansıdı.