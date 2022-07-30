banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Buğday hasadı yüz güldürdü
Buğday hasadı yüz güldürdü

Polis, dağlık alana ekilen kenevirleri dron ile bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dağlık alana ekilen kenevir bitkileri, polis ekipleri tarafından uçurulan dronla görüntülenerek bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 30.07.2022, 00:57
Polis, dağlık alana ekilen kenevirleri dron ile bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dağlık alana ekilen kenevir bitkileri, polis ekipleri tarafından uçurulan dronla görüntülenerek bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dağlık alanda Hint keneviri bitkisi ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polis ekipleri, yaya olarak ulaşımın zor olduğu alanda dron uçurarak kenevir bitkilerini görüntüleyerek tespit etti. Dağlık alanda incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili N.C. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.

Dağlık alanda ekili olan kenevir bitkileri dron ile görüntülenirken, görüntüde makilerin arasında ekili olan kenevir bitkileri polis ekiplerince sökülerek emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan N.C.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
25°
açık