Polis cinayet zanlısının peşinde

Antalya’da ormanlık alanda otomobilinden iner inmez uğradığı silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yakınları tarafından morgtan alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Kepezaltı Mahallesi Hayvanat Bahçesi girişinde meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi Hakan Ökten ile H.B. isimli kadın arkadaşı ticari araç içinde ormanlık alanda sohbet etmeye başladı. Bu sırada Hakan Ökten’in aracının yanına başka bir araç geldi ve Ökten, araçtan inmesiyle saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kendini güçlükle aracına attı. H.B, ise aracı bölgeden uzaklaştırdı.

H.B.’nin kullandığı ticari araç 3232 Sokak üzerinde karşısına çıkan bir otomobile çarpmamak için aniden frene bastı. Araçtan inen vatandaşlar Ökten’in yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hakan Ökten, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. H.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Geldi ateş etti"

H.B, ilk ifadesinde, Hakan Ökten ile arkadaş olduklarını belirterek, “Bölgeye oturmaya sohbet etmeye gitmiştik. Sonra şahıs geldi, Hakan araçtan indi ve bu kişi ateş etti“ dediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre olayın spontene gelişmediği ve şüphelinin olay yerine planlayarak geldiği üzerinde duruluyor.

Öte yandan, Hakan Ökten’in cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ökten’in cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Konya’nın Doğanhisar ilçesine götürüldü.