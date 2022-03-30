Polis battaniyeyi kaldırınca ortaya çıkardı: 945 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerince bir işyerine düzenlenen operasyonda üzeri battaniyeyle örtülmüş damacanalar içerisinde 945 kilogram kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zafer Caddesi’nde E.Ç. (36) isimli şahsa bir iş yerinde kaçak içki bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. KOM polisi tarafından işyerinde ve deposunda yapılan aramada, üzeri battaniye ile örtülmüş damacanalar içinde satışa hazır 945 kilogram el yapımı kaçak şarap ele geçirildi. 49 adet plastik damacanalara hazırlanan şaraplardan alınan örnekler incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.