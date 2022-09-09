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Polis baskın yaptığı adreste karşılaştığı manzarayla adeta şok yaşadı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirdiği operasyonda boyları yaklaşık 4 metreyi bulan Hint keneviri ele geçirildi.
Asayiş 09.09.2022, 11:19
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirdiği operasyonda boyları yaklaşık 4 metreyi bulan Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde aldığı bir ihbarı değerlendiren Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 22 kök olgunlaşmış halde ve boyları yaklaşık 4 metreyi bulan Hint kenevir ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Olayın ardından H.Ö., Y.Ö., T.E. ve H.H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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