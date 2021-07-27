Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin ilk görev yeri Artvin’de sel bölgesi oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk saha görevini Artvin’de sel bölgesinde yaptı.

Güvenlik Daire Başkanlığı’na bağlı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü emrinde görevli 1 şube müdürü, 3 komiser yardımcısı ve 45 polis memuru ile Koruma Daire Başkanlığından bölgeye sevk edilen özel ekiple beraber Artvin, Elazığ, Bursa, İzmir illerine bağlı Sualtı Grup Amirliklerinden görev bölgesinde 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 2 komiser yardımcısı, 19 polis memuru Artvin’de meydana gelen sel sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Sel sırasında kaybolan Serdar Yiğit’in bulunması için sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına katılan PAK timleri, Murgul Baraj Göleti ile besleyen su yatakları, dere kenarlarında AFAD koordinesinde görev yapıyor.