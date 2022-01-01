Polis aracı alev aldı

Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan polis otosu, erken müdahale sonrası söndürüldü.

Muhittin Mahallesi’nde seyir halinde olan sivil polis otosunun motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden polisler araçtan inip yardım istedi. Yangın tüpüyle ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden önlendi.