Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı

Afyonkarahisar’da polisin suçüstü yaptığı ve satılmaya çalışılan altınların etrafa saçılması sonucu elektrikli süpürgeyle toplandığı olayda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Bolvadin’e bağlı Bucak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bingöl’den gelen iki kişinin yanlarında bulunan ve üzerinde haç işareti olan mercimek büyüklüğündeki tarihi eser niteliği taşıyan 1 kilogram altını satacakları yönünde ihbar alarak harekete geçti. Şüphelileri takibe alan ekipler ardından alışveriş yapılmaya başlandığında baskın düzenledi. Polisleri fark eden kaçakçılar kaçmaya çalışırken yanlarından bulunan altınları etrafa saçmaya başladı. Polis, kaçmaya çalışan şüpheliler G.S. ve A.Y.’yi yakalamayı başardı. Ardından bir binanın bahçesine saçılan altınları karanlıkta toplamaya başladı. Ekipler sonrasında ise altınların tamamını olay yerine getirdikleri elektrikli süpürge ile çekerek topladı. Ele geçirilen altınların gerçek olup olmadığını belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, şahısların altınları define kazısında bulduklarını ve 200 bin TL’ye satmak için Bingöl’den Bolvadin’e geldikleri kaydedildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.