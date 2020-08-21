Polis adamı ipten aldı
ADANA’DA PARKTAKİ BİR AĞACA İP ASIP İNTİHAR ETMEK İSTEYEN BİR KİŞİYİ POLİS İPİ KESEREK KURTARDI.
Adana’da parktaki bir ağaca ip asıp intihar etmek isteyen bir kişi, son anda polis tarafından ikna edilerek kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Şahin B. yanında getirdiği iple, parktaki bir ağaca kendini asarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağacın altına koyduğu sandalyenin üzerine çıkan Şahin B., ipi boğazına geçirip intihar etmek isterken olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre polise direnen şahıs, sonunda ikna oldu. Polis, ipi keserek şahsı sandalyeden indirdi, ağaçtaki ipi de kesti. Alkollü olduğu ve parklarda yaşadığı öne sürülen Şahin B., ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.
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