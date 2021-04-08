"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini başından vurdu

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Serkan Önder, Bafra ilçesinde ikamet eden arkadaşı M.A.B.'ye WhatsApp üzerinden mesaj yollayarak, "Kendine iyi bak. Bu mesajı okuyorsan hayatta değilim" yazdı. Mesajı okuyan M.A.B. de polise ihbarda bulundu.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Serkan Önder'in evine giden polis onu koltukta oturur halde kendini kafasından tabancayla vurulmuş vaziyette kanlar içinde ölü olarak buldu. Polis evde ayrıca "Polis abiler, bu berbat manzara için özür dilerim" yazılı intihar mektubu buldu. Serkan Önder'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.