Polis, 30 ecstasy hapı piyasaya sürülmeden ele geçirdi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 30 adet ecstasy adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

Atatürk Mahallesi’ndeki bir adresi takibe alan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen evde arama yaptı. Aramalarda satışa hazır 30 adet ecstasy adlı uyuşturucu hap bulundu. S.D. adlı bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda, uyuşturucu haplara el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.