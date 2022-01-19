Poliklinikteki alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ağız ve diş sağlığı polikliniğinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Orta Mahalle 671. Sokak’ta bulunan özel ağız ve diş sağlığı polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, polikliniğe borcu olan İ.D., borcunun hatırlatılması sonrasında polikliniğe gelerek diş hekimleriyle tartışma yaşadı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında diş hekimlerinden birini ziyarete gelen N.C., kavgayı ayıramayınca belinden çıkardığı silahla İ.D.’yi ayağından vurdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.