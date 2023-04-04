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Polatlı’da vatandaşlarla bekçiler arasında kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bekçiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1 polis ve 3 bekçi yaralandı. 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 04.04.2023, 00:32
Polatlı’da vatandaşlarla bekçiler arasında kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bekçiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1 polis ve 3 bekçi yaralandı. 6 kişi gözaltına alındı.

Polatlı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde bekçiler ve vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada 1 polis ve 3 bekçi yaralanırken 6 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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