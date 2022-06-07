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Polatlı’da tren koyun sürüsüne çarptı: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir yolcu treni koyun sürüsüne çarptı, 16 hayvan telef oldu.

Asayiş 07.06.2022, 12:36
Polatlı’da tren koyun sürüsüne çarptı: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir yolcu treni koyun sürüsüne çarptı, 16 hayvan telef oldu.

Polatlı’ya bağlı Poyraz Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada yolcu treni, raylar üzerine çıkan bir koyun sürüsüne çarptı. 16 hayvanın telef olduğu öğrenilirken, telef olan hayvanların başında sürü sahibi ve çobanının olmadığı belirtildi.

Jandarma olay yeri ekipleri incelemesini sürdürüyor.

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