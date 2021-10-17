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Polatlı’da tır karşı şeride geçti: 1 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü karşı şeride geçti. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, karşı şeritte aracın olmaması büyük bir faciayı önledi.

Asayiş 17.10.2021, 09:04
Polatlı’da tır karşı şeride geçti: 1 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü karşı şeride geçti. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, karşı şeritte aracın olmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza saat 07.15 sıralarında Ankara’nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Polatlı-Konya istikameti yönüne seyreden 06 CDU 738 plakalı tır sürücüsü Savaş Bülent Y., havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Savrulan tır yön levhalarına ve aydınlatma direklerine vurduktan sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, Savaş Bülent Y. kendi imkanlarıyla tırdan çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan tır sürücüsünü yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Kaza sırasında karşı şeritte bir aracın olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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