Polatlı’da öldürülen PTT şefini Mehmet Koç son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Polatlı PTT şubesinde şef Mehmet Koç’u "İşe geç kaldın" tartışmasında öldüren güvenlik görevlisi Hurşit K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde PTT şubesinde çalışan güvenlik görevlisi Hurşit K., iddialara göre işe geç geldiği için tartışma yaşadığı şube şefine silahlı saldırıda bulundu. Olayda şube şefi Mehmet Koç hayatını kaybederken, saldırgan Hurşit K. ’pişmanım ben adam öldürdüm’ diyerek polise teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Hurşit K. Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklandı.

Zanlı pişman olduğu söyledi

Hurşit K.’nın ifadesinde pişman olduğunu ve bir anlık cinnet haliyle cinayeti işlediği öğrenildi. Hurşit K, ifadesinde işe geç geldiğinden dolayı Mehmet Koç ile tartışma yaşadığını ve cinnet haliyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Hurşit K.’nın ayrıca Menteşe Caddesi üzerinde polis karakoluna giderken önüne çıkan polis aracını durdurarak polise teslim olduğu ve polislere "Ben PTT’de adam vurdum, ne olur ambulansı arayın, Pişmanım" dediği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik görevlisi Hurşit K. tarafından öldürülen Polatlı PTT şefi Mehmet Koç’un cenazesi, memleketi Haymana’da Cuma namazını müteakip Haymana Asri Mezarlığına defnedildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazına Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, sivil toplum örgütleri, Polatlı ve Haymana PTT çalışanları katıldı.

(YEA-