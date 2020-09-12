Polatlı’da kum fırtınası sonrası hasar ortaya çıktı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı’nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatlarının kesildiği öğrenildi. Fırtına sonrasında yaşanan hasar ortaya çıkmaya başladı.

Polatlı ve Haymana ilçelerinde başlayan ve sonrasında şehri etkisi altına alan kum ve toz fırtınası sonrasında hasar gün yüzüne çıkıyor. Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak hasar gören yerlerde incelemelerde bulunurken, Kızılay ekipleri harekete geçti. Polatlı’nın Ilıca Mahallesi’nde mevsimlik işçilerin çadırları kuvvetli kum fırtınası yüzünden uçtu. Çadırlarının uçmasını engellemeye çalışan işçilerin üzerine çadırların demirleri çarpması üzerine 2 kişi yaralandı. Yine aynı çadır bölgesinde bulunan bir çocuğu da fırtına 200 metre sürükledi. Sürüklenen çocuğun ve diğer 2 yaralının tedavisi Polatlı Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Polatlı’nın Kocahacılı Mahallesi’de zarar gören mahalleler arasındaydı. Mevsimlik işçilerinin çadırlarının zarar gördüğü mahallede Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak ve Türk Kızılayı ekipleri incelemelerde bulundu. Zarar gören çadırlarda yaşayan vatandaşları ziyaret eden Bulacak tek tek vatandaşlarla görüştü.

Besi Çiftliği Yıkıldı

Toz fırtınası Karapınar Mahallesi’nde bulunan bir besi çiftliğinin de duvarlarının ve çatılarının yıkılmasına sebep oldu. Olayda herhangi bir hayvanın zarar görmediği öğrenildi.

Türk Kızılayı ekipleri Polatlı’da

Türk Kızılayı Polatlı Şube Başkanı Bünyamin Ateş ve Kızılay gönülleri hasar gören yerlere hızlı bir şekilde çadır kurulumu gerçekleştirdi. Kızılay ekipleri ve Ankara Büyükşehir ekipleri tarafından çadırları hasar gören vatandaşlara da sıcak yemek verileceği öğrenildi.