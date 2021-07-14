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Polatlı’da kadın hırsızlık şüphelileri engelli koşu yapan atletleri aratmadı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hırsızlık şüphelisi kadınların kaçışları güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlık şüphelisi kadınların kaçış anları da engelli koşu yapan atletleri aratmadı.

Asayiş 14.07.2021, 15:10
Polatlı’da kadın hırsızlık şüphelileri engelli koşu yapan atletleri aratmadı
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde hırsızlık şüphelisi kadınların kaçışları güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlık şüphelisi kadınların kaçış anları da engelli koşu yapan atletleri aratmadı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı’da gündüz vakti kredi kartı ile kapısını açtıkları 6 evden toplamda 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Polatlı’da Şehitlik Mahallesi 4 ev, Basri Mahallesi 1 ev, Şentepe Mahallesi’nde ise 1 evden hırsızlık olayı meydana geldi.

Genellikle yeni evlenen çiftlerin evlerine giren hırsızların evde bulunan cep telefonları ve laptopları değil de ziynet eşyalarını alması dikkat çekti.

Son olarak Şehitlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde bulunan bir siteye giren 3 kadın hırsız, A.Ç. isimli vatandaşın evinde bulunan 15 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldı.

Hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kadın hırsızların koşarak binanın bahçe duvarından atlamaları güvenlik kamerasına yansıdı.
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