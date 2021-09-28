Polatlı’da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 2 ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara’nın Polatlı ilçesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, NL S0 BJ5K yabancı plakalı ticari otomobil ile 26 ABN 534 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlarda bulunan S.T, M.T, A.E, C.B yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.