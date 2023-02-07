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MSB: “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine ilave olarak, TCG Osmangazi tank çıkarma gemisi de deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir’den seyrine başladı.”
PÖH, Kahramanmaraş’ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı
Polis Özel Harekat (PÖH), Kahramanmaraş’ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
Asayiş 07.02.2023, 19:50
Polis Özel Harekat (PÖH), Kahramanmaraş’ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
Polis Özel Harekat (PÖH) Kahramanmaraş’ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına yardım eden PÖH ekipleri, binanın enkazı altında kalan 45 yaşındaki bir vatandaşı kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.