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PÖH, Kahramanmaraş’ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı

Polis Özel Harekat (PÖH), Kahramanmaraş’ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 07.02.2023, 19:50
PÖH, Kahramanmaraş’ta 45 yaşında bir vatandaşı kurtardı

Polis Özel Harekat (PÖH), Kahramanmaraş’ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Polis Özel Harekat (PÖH) Kahramanmaraş’ta 45 yaşında bir vatandaşı daha kurtardı. Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına yardım eden PÖH ekipleri, binanın enkazı altında kalan 45 yaşındaki bir vatandaşı kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

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