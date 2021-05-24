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Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu

Eskişehir’de Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan 3. Lig Play-off final maçında yaşanan bilet sıkıntısı nedeniyle turnikelerde sosyal mesafe unutuldu.

Asayiş 24.05.2021, 21:43
Play-off finalindeki bilet sıkıntısı sosyal mesafeyi unutturdu

Eskişehir’de Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan 3. Lig Play-off final maçında yaşanan bilet sıkıntısı nedeniyle turnikelerde sosyal mesafe unutuldu.

Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanan TFF 3. Lig Play-off finalinin girişinde bilet problemi yaşayan taraftarlar sosyal mesafeyi unuttu. Isparta 32 Spor yönetimi tarafından TFF’ye verilen listedeki isimler ile bilet ve kimlikte yazan isimlerin uyuşmazlığından dolayı stadyuma girişte gerginlik yaşandı. Ellerindeki biletlerle kapıda kalan taraftarlar, polis ekipleriyle ve TFF yetkilileriyle sözlü tartışma yaşadı. Öfkeli taraftarlar turnike kapısında ‘Isparta dışarıda’ sloganları attı. Bir süre devam eden gerginliğin ardından bir kulüp yetkilisi olaya müdahale etti. Kulüp yetkilisinin sorunu çözmesiyle elinde bileti olan taraftarlar stadyuma alındı. Bileti olmayan taraftarlar ise turnikelerden uzaklaştırıldı. Yaşanan gergin anlarda sosyal mesafenin unutulduğu gözlendi.
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