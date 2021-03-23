Plastik kasa hırsızları suçüstü yakalandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yer alan Toptancı Hali’nden yüzlerce plastik kasa çalan hırsızlar, Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kumluca’daki toptancı halinden çalındığı tespit edilen kasalarla birlikte Suriye uyruklu olduğu öğrenilen hırsızlar, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu suçüstü yakalandı. İlçenin bazı noktalarında hırsızların su giderlerindeki mazgalları çaldığı anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Çalınan kasalar Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığının bahçesine getirildi. Yığılan kasalar hırsızlığın boyutunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.