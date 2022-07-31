Plastik hurda taşıyan kamyon trafiği tehlikeye soktu

Diyarbakır’da plastik hurda taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtı.

Alınan bilgiye göre, Lice ve Kulp ilçeleri kavşağında plastik hurda taşıyan iki kamyon kapasitesinin üstünde taşıdığı yükle Bingöl istikametinden Diyarbakır istikametinde seyir aldı. Hurda plastik parçalarının üst üste konulduğu kamyonun korumasız bir şekilde trafikte ilerlemesi çevredeki araçlar için tehlike oluşturdu. Her an hurdaların yola ve yanından geçen araçların üzerine düşme tehlikesi taşıyan kamyonu görenler ise hayretler içinde kaldı. Kazaya davetiye çıkaran kamyon şoförü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.