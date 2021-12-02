Plastik ham madde yüklü tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde plastik ham maddesi yüklü tır alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesi çöp deposuna yakın noktada 01 AHJ 100 dorse, 01 CBD 29 çekici plakalı S.K.’nın kullandığı plastik ham madde yüklü tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın noktasında soğutma çalışmaları devam ediyor.