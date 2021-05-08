banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
'Influencer'lar' artık bu kurallara uymak zorundalar
'Influencer'lar' artık bu kurallara uymak zorundalar
Altın 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldi
Altın 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldi
Canan Karatay'ın neden ekranlara çıkmadığı belli oldu!
Canan Karatay'ın neden ekranlara çıkmadığı belli oldu!

Plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan metal, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 08.05.2021, 10:23
Plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan metal, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Erenler ilçesi D100 karayolu üzerinde bulunan metal, plastik geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolu üzerinde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, tesiste maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur