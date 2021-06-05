Plastik geri dönüşüm fabrikasındaki yangın sürüyor

Adana’da bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 1 saat önce yangın çıktı. Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.