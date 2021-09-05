banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı

Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Asayiş 05.09.2021, 15:33
Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak’ta bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geri dönüşüm fabrikasının yanındaki palet üretim tesisine de sıçradı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler, TOMA, iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri neticesinde yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında fabrika ve tesis bölümleri ile çok sayıda plastik ve ahşap malzeme kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0