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Plastik boru yüklü kamyon alevlere teslim oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyon yandı.

Asayiş 27.06.2022, 21:10
Plastik boru yüklü kamyon alevlere teslim oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyon yandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin-Kızıltepe karayolu Eskiyol Mahallesi mevkiinde seyir halindeki plastik boru yüklü kamyon alev aldı. Durumu son anda fark eden sürücü, kamyonu yolun kenarına çekerek kamyonun başlık bölümünü arkadaki dorseden ayırdı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyondaki tüm plastik boruları sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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