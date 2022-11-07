Plakasız motosikleti yürütürken yakalanan şahsın 4 ayrı aranması çıktı

Tekirdağ Çorlu’da devriye atan polis ekiplerinin şüphesi üzerine motosikleti yürütürken yakalanan şahsın 4 ayrı aranma kaydı çıktı.

Devriyeye çıkan polis ekipleri, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde yaya vaziyette plakasız bir motosikleti yürüten şüpheli bir şahsı yakaladı. C.T.’nin yapılan GBT sorgusunda çeşitli hırsızlık suçlarından 4 ayrı aranması olduğu tespit edildi.

Plakasız motosiklet üzerinde yapılan incelemede, şasi numarasının kazındığı ve herhangi bir kaydı bulunmadığı öğrenildi. Motosiklet, incelemelerin ardından çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına konuldu.

Gözaltına alınan C.T. hakkında adli işlem başlatıldı.