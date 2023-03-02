Plakasını söktüğü motosikletini yakıp gitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tali yol üzerinde yanan motosiklet, kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücünün sürücünün plakasını söktükten sonra motosikleti yakıp gittiği görüldü.

Olay, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yan yolda bir motosikletin yandığı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, yol kenarında tamamen yanmış sadece iskeleti kalmış bir motosikletle karşılaştı.

Olay anı, yol kenarındaki işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen bir kişinin, motosikleti yol kenarına bırakıp gittiği, 1-2 dakika sonra geri dönerek plakasını söküp motosikleti yaktıktan sonra uzaklaştığı görüldü. Motosikletten alevlerin yükseldiğini gören işyeri çalışanları yangın tüpüyle müdahalede bulunsa da motosikletin tamamen yanmasını önleyemedi.

Şaseden sahibi ve plakası belirlendi

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yapılan incelemeler soncunda motosikletin şase numarasından yapılan sorgulamada motosikletin Sebatin Pehlivan isimli şahsa ait olduğu plakasının da 05 AAG 103 olduğu belirlendi. Yanan motosiklet, yediemin otoparkına çekildi.