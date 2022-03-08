Plakasını siyah bantla değiştirdikleri araçla hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Adana’da plakanın harf ve rakamlarını siyah bant ile değiştirdikleri araçla hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesinde gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında mahalle içerisinde bulunan bir iş yerinin arka tarafından işletmeye girmeye çalışan 2 şahıs devriye aracını görerek kaçmaya çalıştı. Şahıslar kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan araştırmada şahısların ellerinde eldiven olduğu, olay yerine yakın bir yere kullandıkları aracı park ettikleri ve araç ile ilgili yapılan incelemede aracın plakasını siyah bant kullanılarak rakam ve harf grubunun değiştirildiği ve tescil belgesi ile farklı olduğu anlaşıldı. Aracın içerisinde ise tarım aletleri, elektrik panosu ile hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen demir kesme makası bulundu.

Araç içerisinde ele geçirilen malzemeler ile ilgili yapılan araştırmada, tarım aletinin Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesinden M.C. isimli şahsa ait olduğu ve evinin bahçesinden çalındığı, invertör cihazının Yüreğir ilçesi Vayvaylı Mahallesinde narenciye bahçesi bulunan M.A. isimli şahsa ait olduğu ve bahçesinden çalındığı, ele geçirilen demir malzemelerin ise kamyon aküsünün demir muhafazası olduğu ve 2 şahsın kamyonlarından çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şahsa araç plakasının rakam ve harf grubunu değiştirmesi nedeniyle 8 bin 986 TL trafik idari para cezası da uygulandı.