Plajda görülen yılan paniğe sebep oldu

Kocaeli’de vatandaşların serinlemek için denize girdiği esnada plajda görünen yılan paniğe sebep oldu.

Olay, Kandıra ilçesinde bulunan Seyrek Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar yüzmek için Seyrek Plajında denize girdiği esnada kumların arasında görülen yılan paniğe sebep oldu. Olay üzerine vatandaşlar plajdan uzaklaştırıldı.