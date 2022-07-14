banner528

banner549

banner547

Son Dakika
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
Takısız düğün yaptılar
Takısız düğün yaptılar
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı

Plajda görülen yılan paniğe sebep oldu

Kocaeli’de vatandaşların serinlemek için denize girdiği esnada plajda görünen yılan paniğe sebep oldu.

Asayiş 14.07.2022, 15:50
Plajda görülen yılan paniğe sebep oldu

Kocaeli’de vatandaşların serinlemek için denize girdiği esnada plajda görünen yılan paniğe sebep oldu.

Olay, Kandıra ilçesinde bulunan Seyrek Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar yüzmek için Seyrek Plajında denize girdiği esnada kumların arasında görülen yılan paniğe sebep oldu. Olay üzerine vatandaşlar plajdan uzaklaştırıldı.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu