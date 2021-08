PKK’nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’nın Sincar’da faaliyet gösteren kolu YBŞ’nin sözde Genel Sorumlusu olan Hasan Said Hasan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK’nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda PKK mensuplarından YBŞ Genel Sorumlusu Seyit Kod Hasan Said Hasan’ı etkisiz hale getirdi. İzlemeye alınan Hasan Said Hasan’nın üst düzey diğer PKK mensupları ile Sincar’da bir araya geldiği haberinin alması üzerine operasyon kararı alan MİT, hedefini hassas bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Ayrıca, Hasan Said Hasan’ın içinde bulunduğu aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı.

PKK’nın Sincar’da faaliyet gösteren kolu YBŞ’nin sözde Genel Sorumlusu olan Hasan Said Hasan’ın; örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK’ya kazandırılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi.