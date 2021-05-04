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PKK’nın sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye’nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Asayiş 04.05.2021, 10:52
PKK’nın sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye’nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Korkutlar Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Korucuları tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen “Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu” devam ediyor. ‘Ara, bul ve yok et’ taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili gerekli adli tahkikat başlatıldı.
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