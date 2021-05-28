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PKK’nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye’nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Asayiş 28.05.2021, 11:08
PKK’nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye’nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Korkutlar Jandarma Özel Harekât Timleri ile Güvenlik Korucuları tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen “Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu” devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında ‘Ara, bul ve yok et’ taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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