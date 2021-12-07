PKK’nın lojistik sorumlusu olduğu iddia edilen Parım’a 15 yıl hapis istendi

PKK terör örgütünün sözde lojistik sorumlusu olduğu iddia edilen İbrahim Parım hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan Parım ve avukatı salonda hazır bulundu.

PKK’nın sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen ‘Laşer’ kod adlı Parım, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Yakalanmasının ardından itirafçı olmak istediğini belirten Parım, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında örgüte dair bildiklerini anlatmıştı.

Parım hakkında daha önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli kontrol hükümleri yetersiz bulunmuş ve tutuklanması için itirazda bulunulmuştu. Davanın bugün görülen duruşmasında esasa karşı mütalaasını açıklayan savcı, Parım hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isteyen sanık avukatının talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 8 Mart tarihine erteledi.