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PKK’nın ’girilemez’ dediği yere operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Asayiş 12.06.2022, 13:20 12.06.2022, 15:06
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.