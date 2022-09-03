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- PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan HDP’li Semra Güzel, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan HDP’li Semra Güzel, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
- PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan HDP’li Semra Güzel, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan HDP’li Semra Güzel, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Asayiş 03.09.2022, 20:45
PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan HDP’li Semra Güzel, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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