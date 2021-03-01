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PKK’lı terörist yol kontrolünde yakalandı
Gaziantep’te, jandarmanın yol kontrolünde yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
Asayiş 01.03.2021, 10:07
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Gaziantep’te, jandarmanın yol kontrolünde yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK-KCK)’ suçundan aranan M.K., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Gözaltına alınan terör örgütü üyesi jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.